В Ялте нашли способ борьбы с пальмовым мотыльком

В настоящее время в Ялте обработке от вредителей подлежат около 600 пальм. Об этом корреспонденту «Крымского информационного агентства» сообщила агроном первой категории МБУ «Зеленстрой» Ирина Виноградова.
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