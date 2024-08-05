БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Смирнов
    100%, самого тварину надо на Марс отправить.Зарплата для мигр...
  • Юрий Кушнарев
    похоже Путину и прочим "элитам" не до начинающейся внутренней войны.Ну,за что голосовали,то и получили."У нас есть два п...
  • Лидия
    оборзевшие, летите на свою родину! не х..р угрожать нашей стране! мы без вас прекрасно обойдемся!!! чище воздух и пре...Зарплата для мигр...

"У нас есть два пути. Первый: визовые режимы со Средней Азией и Закавказьем, высылка всех, не соблюдающих наши законы и традиции даже в мелочах. И второй: кровавая бойня на улицах российских городов." (ц) ﻿

"У нас есть два пути. Первый: визовые режимы со Средней Азией и Закавказьем, высылка всех, не соблюдающих наши законы и традиции даже в мелочах. И второй: кровавая бойня на улицах российских городов." (ц) ﻿

КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με В английском Саутпорте в конце июля 17-летний исламист (новоиспеченный тожеангличанин) зарезал трех маленьких девочек, напав на них с ножом прямо в танцевальной студии, где дети занимались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
Правильно выделено - на самом верху. Я бы добавил - на самом-самом. А то опять - &quot;... это бояре плохие&quot; (с)
Ответить
15 час.
Юрий Кушнарев
похоже Путину и прочим &quot;элитам&quot; не до начинающейся внутренней войны.Ну,за что голосовали,то и получили.
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх