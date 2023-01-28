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Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» против «Порту»

«Спортинг» сыграет в Лейрии с «Порту» в финале Кубка португальской лиги. Кубок португальской лиги Финал Спортинг – Порту Дата проведения 28 января, 22.

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