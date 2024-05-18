Президент Украины Владимир Зеленский, срок каденции которого заканчивается, опять обвиняет западных спонсоров в том, что они дают ВС РФ преимущество, из-за которого они наступают на Харьков, а ВСУ ничего не может противопоставить.
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