❕В Крыму международных наблюдателей на выборах депутатов Госдумы РФ пока нет Как сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев, их регистрацией занимается Центральная избирательная комиссия России.
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