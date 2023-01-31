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Рост вместо спада: МВФ дал новую оценку экономике России

Рост вместо спада: МВФ дал новую оценку экономике России

Международный валютный фонд ожидает лучшие показатели по росту ВВП России, чем давались ранее.Международный валютный фонд пересмотрел в сторону улучшения оценку экономического развития нашей страны и прогнозирует рост ВВП на 0,3% в этом году.

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