Рост вместо спада: МВФ дал новую оценку экономике России

Международный валютный фонд ожидает лучшие показатели по росту ВВП России, чем давались ранее.Международный валютный фонд пересмотрел в сторону улучшения оценку экономического развития нашей страны и прогнозирует рост ВВП на 0,3% в этом году.
Международный валютный фонд ожидает лучшие показатели по росту ВВП России, чем давались ранее.Международный валютный фонд пересмотрел в сторону улучшения оценку экономического развития нашей страны и прогнозирует рост ВВП на 0,3% в этом году.
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