Спрос на маляров и штукатуров в России вырос более чем вдвое за год

Число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии на hh.ru за год выросло на 175%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
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