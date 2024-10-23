TikTok нарушил модную тенденцию, которая сейчас разрушает торговлю

СБ

Слава Белый

Валдберрис , как и других это не спасёт. Виртуальные примерки🤣🤣? Мадамы берут шмотки чтобы раз одеть, а потом сдать обратно. Так наряды они меняют на халяву. Каждый день в новом. Ну каждую "вечеринку" точно. Что делать? Защита прав потребителей. Сами напросились. Теперь кушайте с булочкой