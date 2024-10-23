На популярном видеохостинге TikTok существует тенденция "переодевания", которая заключается в том, что известные блогеры и обычные пользователи демонстрируют перед камерой много одежды и просят своих подписчиков оценить наряды и посоветовать, что стоит оставить, а что вернуть в магазин.
TikTok нарушил модную тенденцию, которая сейчас разрушает торговлю
Комментарии
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СБ
Слава Белый
Валдберрис , как и других это не спасёт. Виртуальные примерки🤣🤣? Мадамы берут шмотки чтобы раз одеть, а потом сдать обратно. Так наряды они меняют на халяву. Каждый день в новом. Ну каждую "вечеринку" точно. Что делать? Защита прав потребителей. Сами напросились. Теперь кушайте с булочкой
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