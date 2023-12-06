Артиллеристы ВС РФ уничтожили колонну подвоза боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили колонну подвоза боеприпасов и личного состава подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
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