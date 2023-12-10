Новозеландский гонщик сконструировал Mazda с уникальным пятикамерным ротором

Известный дрифтер из Новой Зеландии Майк «Безумный Майк» Уиддетт анонсировал свой новый проект. Спортсмен, который выступает на автомобилях Mazda, для езды в управляемом заносе построил Mazda 787D — прототип по мотивам гоночного Mazda 787B, который в 1991 выиграл марафон «24 часа Ле-Мана» и стал первым в истории гонки победителем японского производства и единственным по сей день автомобилем, выигравшим марафон с роторным двигателем.