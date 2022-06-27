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Платную парковку могут расширить на всю территорию России

Платную парковку могут расширить на всю территорию России

Министерство транспорта Российской Федерации готовит научное обоснование введения по всей России платных парковок, что позволить снизить нагрузку на парковки.

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