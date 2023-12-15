Инвестор Шостак: Новые санкции США против РФ не стали прорывными

Директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что очередные рестрикции, введенные Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации, не являются «прорывными».
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