Республика Коми развивает стрелковый спорт

Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил о планах развития стрелкового спорта в регионе. По его словам, в Сосногорске будет оборудовано новое спортивное сооружение, которое будет использоваться для проведения турниров по пулевой стрельбе.
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