Путин: основой бюджета на следующую трехлетку станет решение социальных задач

Бюджетный цикл на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва, передает сайт Кремля.
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