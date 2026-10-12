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Акции «Яндекса» упали после атаки БПЛА на дата-центр

Акции «Яндекса» упали после атаки БПЛА на дата-центр

Акции «Яндекса» снизились на 5,79% после атаки БПЛА на дата-центр, работа которого приостановлена, а сроки восстановления неизвестны.

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