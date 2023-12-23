Боррель: ЕС в 2024 выделит €125 млн на гуманитарную поддержку жителей Палестины

Евросоюз в 2024 году планирует выделить €125 млн на гуманитарные нужды населения в Палестине. Об это говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и комиссара по кризисному регулированию Янеза Ленарчича по гуманитарной ситуации в секторе Газа.