Боррель: ЕС в 2024 выделит €125 млн на гуманитарную поддержку жителей Палестины

Евросоюз в 2024 году планирует выделить €125 млн на гуманитарные нужды населения в Палестине. Об это говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и комиссара по кризисному регулированию Янеза Ленарчича по гуманитарной ситуации в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии