Объем экспорта в Казахстан из Алтайского края сократился почти вдвое

Вывоз продукции в Казахстан просел сразу на 41%. Сейчас Алтай наращивает поставки в Китай Сотрудничество с Казахстаном, который на протяжении многих лет для Алтайского края был главным рынком сбыта растительной продукции, серьезно осложнилось.