Объем экспорта в Казахстан из Алтайского края сократился почти вдвое

Вывоз продукции в Казахстан просел сразу на 41%. Сейчас Алтай наращивает поставки в Китай Сотрудничество с Казахстаном, который на протяжении многих лет для Алтайского края был главным рынком сбыта растительной продукции, серьезно осложнилось.
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