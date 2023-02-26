"МК": самыми "недоимпортозамещенными" сферами в строительстве стали сантехника и лифтовое хозяйство

Наибольшие трудности с так называемым "импортозамещением" на российском строительном рынке в настоящее время возникли в сферах высокотехнологического оборудования для лифтового хозяйства, а также в области поставок сантехники и телекоммуникации.
Наибольшие трудности с так называемым "импортозамещением" на российском строительном рынке в настоящее время возникли в сферах высокотехнологического оборудования для лифтового хозяйства, а также в области поставок сантехники и телекоммуникации.
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