🇰🇬🇹🇷 Тем временем в Киргизии прошла первая встреча глав министерств внутренних дел стран-участниц «Организации тюркских государств», в которую входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.
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🇰🇬🇹🇷 Тем временем в Киргизии прошла первая встреча глав министерств внутренних дел стран-участниц «Организации тюркских государств», в которую входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.
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