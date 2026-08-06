Ретропоезд «Уральский экспресс» запустят в Невьянск 7 августа

В пятницу, 7 августа, состоится пробный рейс ретропоезда «Уральский экспресс. В Невьянск». Как поясняют в пресс-службе СвЖД, новый однодневный тур познакомит с историей Демидовых, а также с гастрономическими особенностями Урала.
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