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Царьград

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Ретропоезд «Уральский экспресс» запустят в Невьянск 7 августа

Ретропоезд «Уральский экспресс» запустят в Невьянск 7 августа

В пятницу, 7 августа, состоится пробный рейс ретропоезда «Уральский экспресс. В Невьянск». Как поясняют в пресс-службе СвЖД, новый однодневный тур познакомит с историей Демидовых, а также с гастрономическими особенностями Урала.

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