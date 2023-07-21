Как германский 14-й танковой корпус 38 дней сдерживал наступление двух союзных армий

Тяжёлый немецкий танк «Тигр», Сицилия, 1943 г. Операция «Мясной фарш» С разгромом итало-германской группировки в Тунисе (Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1943 году) союзники заметно укрепили стратегические позиции в бассейне Средиземного моря.