Как германский 14-й танковой корпус 38 дней сдерживал наступление двух союзных армий

Тяжёлый немецкий танк «Тигр», Сицилия, 1943 г. Операция «Мясной фарш» С разгромом итало-германской группировки в Тунисе (Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1943 году) союзники заметно укрепили стратегические позиции в бассейне Средиземного моря.
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