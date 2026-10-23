Record renewable power generation and a surge in grid-scale battery capacity pushed Australia’s gas-powered generation to its lowest for any third quarter since 2000, the Australian Energy Market Operator (AEMO) said in its Quarterly Energy Dynamics (QED) report on Friday.
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