ТОП-3 криптовалюты, которые выросли на красном рынке в первую неделю февраля

В первой неделе февраля 2025 года криптовалютный рынок испытывал значительные трудности. После переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в ноябре и его инаугурации в январе, цены криптовалют снизились на 10-20-30% по сравнению с концом прошлого месяца.