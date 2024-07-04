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Reuters: глава "Моссада" направился в Катар для участия в переговорах по Газе

Reuters: глава "Моссада" направился в Катар для участия в переговорах по Газе

Ilya Galakhov/Global Look Press Глава разведслужбы Израиля "Моссад" Давид Барнеа направился в Катар, чтобы принять участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, передает агентство Reuters, ссылаясь на заявление израильского чиновника.

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