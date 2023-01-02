Любопытности и невероятности

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  • Алекс Сэм
    БредПрезидент боится ...
  • ММ
    Ага, Вы, я понял, на праздниках поднимаете рюмку кефира и пьянствуете таким образом? 😜😅 Напитки, содержащие менее 2...В России больше в...
  • Макс
    Кефир тоже содержит определенный процент алкоголя... Как и многое другое из продуктов и лекарств. Так что не получает...В России больше в...

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