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Ага, Вы, я понял, на праздниках поднимаете рюмку кефира и пьянствуете таким образом? 😜😅 Напитки, содержащие менее 2...
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Макс
Кефир тоже содержит определенный процент алкоголя... Как и многое другое из продуктов и лекарств. Так что не получает...
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Любопытности и невероятности
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