Запад, оказывая поддержку Украине, превратил ее из буферной зоны между Россией и НАТО в военную. Об этом 14 февраля сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном.
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