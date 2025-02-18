ИТАР-ТАСС/Иван Журавлев Украина, нанесшая удар по насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума, перекачивающей топливо в том числе на Запад, напоминает бешеное животное, которое кусает своего же хозяина.
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