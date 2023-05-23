Гражданину Украины не дали тайком ввезти винтовки и прицелы в Ленобласть

По факту возбудили административное дело. На пункте пропуска МАПП Ивангород в Кингисеппском районе остановили перевозку пневматического оружия и оптических прицелов, которые без декларирования пытался провезти в Россию 62-летний гражданин Украины.
По факту возбудили административное дело. На пункте пропуска МАПП Ивангород в Кингисеппском районе остановили перевозку пневматического оружия и оптических прицелов, которые без декларирования пытался провезти в Россию 62-летний гражданин Украины.
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