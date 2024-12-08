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Живая Кубань

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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Неожиданную опасность ароматических свечей назвали учёные

Неожиданную опасность ароматических свечей назвали учёные

Неожиданную опасность ароматических свечей назвали учёныеУчёные установили, что ароматические свечи выделяют летучие органические соединения (ЛОС) и токсичные газы, которые способны разрушить человеческое здоровье.

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