Нужны ли нам города, жители которых готовы к их сдаче, при этом будут прятать флаг Украины под подушкой?

Украинцы все чаще начали обсуждать неизбежность сдачи Киева, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на беженцев, переехавших в Россию еще до СВО, но сохранивших связи с украинской столицей ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.