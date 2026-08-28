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Нужны ли нам города, жители которых готовы к их сдаче, при этом будут прятать флаг Украины под подушкой?

Нужны ли нам города, жители которых готовы к их сдаче, при этом будут прятать флаг Украины под подушкой?

Украинцы все чаще начали обсуждать неизбежность сдачи Киева, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на беженцев, переехавших в Россию еще до СВО, но сохранивших связи с украинской столицей ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.

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