Родственники Башара Асада купили 19 апартаментов в Москве-Сити за 40 млн долларов США Ирэн ОрлонскаяСемья экс-президента Сирии Башара Асада приобрела 19 квартир в комплексе Москва-Сити за сумму в 40 миллионов долларов, как сообщает Financial Times, ссылаясь на документы, подтверждающие сделку с недвижимостью.