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Родственники Башара Асада купили 19 апартаментов в Москве-Сити за 40 млн долларов США

Родственники Башара Асада купили 19 апартаментов в Москве-Сити за 40 млн долларов США

Родственники Башара Асада купили 19 апартаментов в Москве-Сити за 40 млн долларов США Ирэн ОрлонскаяСемья экс-президента Сирии Башара Асада приобрела 19 квартир в комплексе Москва-Сити за сумму в 40 миллионов долларов, как сообщает Financial Times, ссылаясь на документы, подтверждающие сделку с недвижимостью.

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Сергей Крюков
нищий асдик приехал к нищему другану...
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