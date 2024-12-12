Родственники Башара Асада купили 19 апартаментов в Москве-Сити за 40 млн долларов США Ирэн ОрлонскаяСемья экс-президента Сирии Башара Асада приобрела 19 квартир в комплексе Москва-Сити за сумму в 40 миллионов долларов, как сообщает Financial Times, ссылаясь на документы, подтверждающие сделку с недвижимостью.
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