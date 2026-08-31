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Эксперт объяснил нежелание Маска расширять возможности Starlink для Украины

Эксперт объяснил нежелание Маска расширять возможности Starlink для Украины

Американский предприниматель Илон Маск не станет расширять доступ Киева к спутниковой системе Starlink для нанесения ударов по России, поскольку отошёл от политических вопросов и сосредоточился на коммерческих проектах.

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