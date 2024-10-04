Ирину Шейк засняли в прозрачном платье

Российскую супермодель Ирину Шейк засняли в откровенном платье во время участия в модном показе. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) парикмахера Джавара Ваучопе.