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«Если б у меня так клали, уже давно бы заставила переделывать». Екатетеринбуржцев поразил ремонт улицы Вайнера

«Если б у меня так клали, уже давно бы заставила переделывать». Екатетеринбуржцев поразил ремонт улицы Вайнера

В Екатеринбурге заканчивается ремонт первой очереди улицы Вайнера. Ее откроют на следующей неделе, к началу Международного фестиваля молодежи.

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