ЦАХАЛ заявил, что готов атаковать весь Ближний Восток при любой угрозе

REUTERS/Anas Al-Shareef Израильские военно-воздушные силы, которые сопровождают сухопутные подразделения, наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
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