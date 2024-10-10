Конфликт на Украине сейчас в точке развилки - есть три пути. Олег Царёв предупредил: если Россия не сделает решительный ход, всё затянется ещё на годы.
Конфликт в точке развилки - есть три пути: Если Россия не сделает решительный ход, всё затянется
Комментарии
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Александр Ширай
Только давайте вспомним кто и ради чего инициировал буржуйский переворот в 90-е, криминальную революцию, кто мечтал наворовать денег и сбежать в "цивилизацию". А теперь нас учат любить Родину и хозяев на которых работают люди.
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17 час.
Игорь Васиков
Надо правоцировать американцев на какую-нибудь хер..ю и заслать им жесткую ответку. Обязательно на территорию США, крупный военный завод. Не надо топить какой-нибудь корабль где-нибудь далеко. Только территория США. Вот тогда им придет понимание.
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6 час.
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