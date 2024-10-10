Конфликт в точке развилки - есть три пути: Если Россия не сделает решительный ход, всё затянется

Александр Ширай

Только давайте вспомним кто и ради чего инициировал буржуйский переворот в 90-е, криминальную революцию, кто мечтал наворовать денег и сбежать в "цивилизацию". А теперь нас учат любить Родину и хозяев на которых работают люди.