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Тульские новости

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В Туле ограничат стоянку транспорта и СИМ на Некрасова

В Туле ограничат стоянку транспорта и СИМ на Некрасова

Ограничения на движение транспорта и средств индивидуальной мобильности в Туле введут с 22:00 9 сентября до 15:00 10 сентября для обеспечения безопасности.

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