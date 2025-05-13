Иностранные врачи ликуют: Минздрав отказался вводить дополнительные экзамены по русскому языку

Минздрав не поддержал идею экзамена по русскому языку для иностранных врачейВ комитете Госдумы по охране здоровья предложили включить в процедуру аккредитации иностранных врачей проверку знаний русского языка, но Минздрав не поддержал эту идею.
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