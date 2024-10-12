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На предприятиях Апастовского района прогнозируется рост зарплат на 8,3%

По итогам 2024 года в Апастовском районе прогнозируется рост заработных плат на предприятиях. Он ожидается на уровне 8,3% к предыдущему периоду, заявил глава Апастовского района Айрат Зиганшин на совещании в Доме Правительства РТ.

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