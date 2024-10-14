Орбакайте тайно выступила с Киркоровым и Руссо

Как сообщает телеграм-канал SHOT, певица Кристина Орбакайте решила отказаться от своей принципиальной позиции и выступила на совместном корпоративе с коллегами по музыкальному цеху из России, от чего ранее наотрез отказывалась .
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