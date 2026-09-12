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Царьград

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BFMTV: Поезд TER сошел с рельсов в Нормандии, пострадали 44 человека

BFMTV: Поезд TER сошел с рельсов в Нормандии, пострадали 44 человека

11 сентября в Нормандии сошел с рельсов поезд TER, в результате чего 44 человека получили ранения. Среди пострадавших – 18-летняя пассажирка, доставленная вертолетом в больницу в тяжелом состоянии.

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