Макаревичу* грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

Он может быть лишён свободы на срок до двух лет Уголовное дело может грозить музыканту Андрею Макаревичу* за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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