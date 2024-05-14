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Петербургский дневник

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Макаревичу* грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

Макаревичу* грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

Он может быть лишён свободы на срок до двух лет Уголовное дело может грозить музыканту Андрею Макаревичу* за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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