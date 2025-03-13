Духи с "сюрпризом": предназначенные для бойцов СВО бомбы попали на видео

Спецслужбы обнаружили взрывчатку, замаскированную под парфюмерные наборы.В аэропорту Челябинска были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами (СВУ), которые, согласно данным правоохранительных органов, были отправлены украинскими спецслужбами участникам специальной военной операции (СВО) и государственным служащим.