Создатели Skyblivion рассказали о достигнутом прогрессе – моддеры надеются выпу...

Создатели Skyblivion рассказали о достигнутом прогрессе – моддеры надеются выпустить проект в 2025 годуКоманда моддеров, которая работает над Skyblivion – проектом, который переносит The Elder Scrolls IV: Oblivion на движок Skyrim, поделилась отчетом о проделанной работе за 2024 год.