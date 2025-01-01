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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Skyblivion рассказали о достигнутом прогрессе – моддеры надеются выпу...

Создатели Skyblivion рассказали о достигнутом прогрессе – моддеры надеются выпу...

Создатели Skyblivion рассказали о достигнутом прогрессе – моддеры надеются выпустить проект в 2025 годуКоманда моддеров, которая работает над Skyblivion – проектом, который переносит The Elder Scrolls IV: Oblivion на движок Skyrim, поделилась отчетом о проделанной работе за 2024 год.

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