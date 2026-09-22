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Татар-информ

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ЕС снял санкции с еще одного россиянина – бывшего ректора Крымского университета

ЕС снял санкции с еще одного россиянина – бывшего ректора Крымского университета

Совет Европейского Союза решил снять санкции с еще одного россиянина, помимо предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

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