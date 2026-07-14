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В США заподозрили российский след в кончине сенатора Грэма

В США заподозрили российский след в кончине сенатора Грэма

Активистка Лумер предположила, что Россия могла отравить сенатора Грэма Американская политическая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер заявила, что Россия якобы может быть причастна к смерти американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

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Комментарии
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Леонид Малышев
Ну и? Не всё же им травить, убивать и &quot;заражать&quot; неугодных деятелей🤣
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1 м.
Taurus Zmei
Пусть боятся, так будет со всеми русофобами
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1 м.