Санта-Клаус на вертолете доставил подарки в детскую больницу

Поменять упряжку с оленями на более современный вид транспорта решил Санта-Клаус из США. В рамках благотворительной акции он пересел на вертолет, специально предоставленный Департаментом полиции Лос-Анджелеса, чтобы доставить игрушки детям в местную больницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии