Санта-Клаус на вертолете доставил подарки в детскую больницу

Поменять упряжку с оленями на более современный вид транспорта решил Санта-Клаус из США. В рамках благотворительной акции он пересел на вертолет, специально предоставленный Департаментом полиции Лос-Анджелеса, чтобы доставить игрушки детям в местную больницу.