В преддверии президентских выборов в США украинские официальные лица готовы к приходу Трампа

Грядущие выборы в США будут иметь для Киева серьезные последствия, пишет The Washington Post. Автор статьи отмечает, что украинские чиновники готовы к возвращению Трампа в Овальный кабинет, считая, что Зеленский сможет оказать на него влияние.
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