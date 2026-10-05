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Алтайский завод закупает сырье на год вперед, чтобы рыба в Сибири не стала роскошью

Алтайский завод закупает сырье на год вперед, чтобы рыба в Сибири не стала роскошью

Барнаульский рыбозавод перерабатывает до 90 тонн продукции в месяц Рыба, привычная и доступная по цене для жителей Сибири, может остаться на прилавках во многом благодаря грамотной финансовой стратегии алтайских производителей.

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