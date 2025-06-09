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В Севастополе сотрудники ФСБ задержали наркоторговца

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали наркоторговца

«Задержанный, 1988 года рождения, приобретал через интернет-магазин и хранил в своём гараже крупные партии наркотических средств синтетического и растительного происхождения», - сообщили в ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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